В Эстонии тренера уволили за поздравление Путина

Новости из мира мини-футбола. Эстонский клуб «Смсраха» принял решение об увольнении Владимира Йовановича с должности главного тренера команды. Клуб расстался со специалистом не из-за результатов, а из-за публикации в социальных сетях. В ней Йованович поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина.

Руководитель «Смсраха» Андрей Головин назвал поведение Владимира Йовановича «некорректным». Теперь клуб идет нового тренера для команды.

Отметим, что Владимир Путин 7 октября отметил свой 71-й день рождения.

​Помощник Путина: «УЕФА не хочет отпускать Россию в Азию – они видят уровень нашей федерации»