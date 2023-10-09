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В Эстонии тренера уволили за поздравление Путина

09 Октября 2023 • 17:14 Комментировать

Новости из мира мини-футбола. Эстонский клуб «Смсраха» принял решение об увольнении Владимира Йовановича с должности главного тренера команды. Клуб расстался со специалистом не из-за результатов, а из-за публикации в социальных сетях. В ней Йованович поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина.

Руководитель «Смсраха» Андрей Головин назвал поведение Владимира Йовановича «некорректным». Теперь клуб идет нового тренера для команды. 

Отметим, что Владимир Путин 7 октября отметил свой 71-й день рождения.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Путин Смсраха
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