​Помощник Путина: «УЕФА не хочет отпускать Россию в Азию – они видят уровень нашей федерации»

Игорь Левитин, помощник президента России Владимира Путина, отреагировал на решения о допуске юношеских сборных страны к официальным соревнованиям.

Напомним, что юношеские команды России были допущены сначала УЕФА, а позже и ФИФА. При этом российские юноши должны выступать в нейтральном статусе без флага и гимна.

По словам Левитина, УЕФА не хочет, чтобы РФС переходил в Азию, учитывая уровень российской федерации.

«УЕФА нас не хочет отпускать. Это говорит о том, что они видят уровень нашей федерации», - цитирует Левитина «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что взрослые сборные и клубы УЕФА и ФИФА не вернут в официальные турниры до урегулирования ситуации на Украине.

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