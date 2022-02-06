Червиченко списал на усталость поражение футзальной сборной России в финале Евро

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился своим мнением касательно выступления футзальной сборной России на прошедшем чемпионате Европы – национальная команда здорово провела турнир, но в финальном поединке уступила Португалии.

«Мне показалось, что немного устали наши ребята. Возможно, как-то расслабил счет 2:0. Думаю, если бы ушли при этом счете на перерыв, то дотянули бы. Но все в жизни не выиграешь и всех не победишь. Конечно, всегда хочется, чтобы твоя команда побеждала, но результат, на мой взгляд, неплохой», - цитирует Червиченко Rusfootball.info.

Напомним, что россияне в конечном итоге проиграли со счетом 4:2, не сумев сдержать давление португальцев под конец противостояния.