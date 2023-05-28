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В Подмосковье прошёл турнир в память о легендарном футбольном матче в освобожденном Сталинграде

28 Мая 2023 • 16:35 Комментировать

В ходе общероссийской памятной акции в честь героев Сталинграда, организованной Федеральной службой судебных приставов, судебные приставы Московской области провели товарищеский турнир по мини-футболу.

В футбольном матче «На руинах Сталинграда», прошедшим в начале мая 1943 года в разрушенном Сталинграде встретились две команды – сборная удержавших город воинских частей выступала под флагом сталинградского «Динамо» и специально прилетевший из Москвы «Спартак». Для игры подготовили поле, расчистив его от обломков и засыпав образовавшиеся после обстрелов и бомбежек воронки. На игру же собралось порядка десяти тысяч человек, преимущественно солдат и офицеров, поскольку мирные жители только начинали возвращаться в Сталинград.

В память об этом событии 26 мая 2023 года в Подмосковье прошел турнир, сообщают «Вести Подмосковья». На поле встретились 4 команды — отдела специального назначения ГУФССП России по Московской области и сборная подразделений ГУФССП России по Московской области, команда УМВД России по городскому округу Красногорск и Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации.

Борьба была захватывающая и непредсказуемая. Каждая команда стремилась к победе, все участники показали высокую физическую подготовку и упорство.

По результатам всех матчей турнира представители Красногорского УМВД одержали уверенную победу и заняли 1 место. Второе место заняла команда Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, а 3 место – сборная команда подразделений ГУФССП России по Московской области. Победители и призеры турнира были награждены памятными кубками и грамотами.

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