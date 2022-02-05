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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Миранчук порадовался победе сборной России по футзалу

05 Февраля 2022 • 06:37 Комментировать
Украина (футзал)
2:3
Россия (футзал)
2-й тайм

Полузащитник Антон Миранчук, как и многие другие российские любители спорта, следили за перипетиями захватывающего матча в рамках полуфинала чемпионата Европы по футзалу, в котором Россия переиграла Украину. Матч прошел в Нидерландах, и теперь российской команде предстоит в седьмой раз в своей истории сыграть в финале чемпионата Европы.

На этот успех отреагировал Антон Миранчук - выступающий за «Локомотив» брат-близнец Алексея Миранчука.

- Так держать! С победой!!! - написал в «Инстаграме» футболист, подкрепив публикацию тремя виртуальными российскими флажками.

Финал чемпионата Европы по футзалу состоится в воскресенье, 6 февраля.
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России по футзалу Антон Миранчук
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УКРАИНА (ФУТЗАЛ) РОССИЯ (ФУТЗАЛ)
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