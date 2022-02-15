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​Против Украинской ассоциации футбола возбуждено дело – фанаты оскорбляли Путина на футзальном Евро

15 Февраля 2022 • 16:57 Комментировать

Во время недавнего полуфинала футзального Евро между сборными России и Украины фанаты украинской команды позволяли себе выкрикивать оскорбления, в том числе в адрес Владимира Путина. УЕФА на прошлой неделе объявлял о старте расследования на этот счёт. Расследование завершилось, и теперь УЕФА сообщил на своём сайте о возбуждении в отношении Украинской ассоциации футбола дисциплинарного производства.

Дополнительную информацию УЕФА обещает сообщить дополнительно.

Напомним, что сборная России по футзалу обыграла Украину со счётом 3:2, после чего в финале уступила Португалии.

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