​Против Украинской ассоциации футбола возбуждено дело – фанаты оскорбляли Путина на футзальном Евро

Во время недавнего полуфинала футзального Евро между сборными России и Украины фанаты украинской команды позволяли себе выкрикивать оскорбления, в том числе в адрес Владимира Путина. УЕФА на прошлой неделе объявлял о старте расследования на этот счёт. Расследование завершилось, и теперь УЕФА сообщил на своём сайте о возбуждении в отношении Украинской ассоциации футбола дисциплинарного производства.

Дополнительную информацию УЕФА обещает сообщить дополнительно.

Напомним, что сборная России по футзалу обыграла Украину со счётом 3:2, после чего в финале уступила Португалии.