​В Госдуме считают, что УЕФА должен принять жёсткие меры в отношении Украины

На днях на чемпионате Европы по футзалу проходил матч между сборными Украины и России. По ходу игры фанаты украинской сборной с трибун выкрикивали оскорбления в адрес президента России Владимира Путина. Дмитрий Свищев, возглавляющий комитет Госдумы РФ по физической культуре и спорту, считает, что УЕФА должен отреагировать на эту ситуацию.

По словам Свищева, который приводит ТАСС, УЕФА должен принять жёсткие меры в отношении Украины.

Ранее РФС потребовал от УЕФА возбуждения расследования по этой ситуации.

Напомним, что сборная России обыграла Украину со счётом 3:2 . Команда Сергея Скоровича пробилась в финал Евро, где сыграет против Португалии. Не пропустите текстовую трансляцию финального матча.