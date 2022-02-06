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Футзал. Чемпионат мира 2020

​В Госдуме считают, что УЕФА должен принять жёсткие меры в отношении Украины

06 Февраля 2022 • 15:20 Комментировать

На днях на чемпионате Европы по футзалу проходил матч между сборными Украины и России. По ходу игры фанаты украинской сборной с трибун выкрикивали оскорбления в адрес президента России Владимира Путина. Дмитрий Свищев, возглавляющий комитет Госдумы РФ по физической культуре и спорту, считает, что УЕФА должен отреагировать на эту ситуацию.

По словам Свищева, который приводит ТАСС, УЕФА должен принять жёсткие меры в отношении Украины.

Ранее РФС потребовал от УЕФА возбуждения расследования по этой ситуации.

Напомним, что сборная России обыграла Украину со счётом 3:2 . Команда Сергея Скоровича пробилась в финал Евро, где сыграет против Португалии. Не пропустите текстовую трансляцию финального матча.  

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Сборная России по футзалу Сборная Украины по футзалу Дмитрий Свищев
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06.02  16:30 Украина (футзал) ... Испания (футзал)
06.02  19:30 Португалия (футзал) ... Россия (футзал)
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