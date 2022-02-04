Сборная России по футзалу забила украинцам уже на второй минуте

В полуфинальном матче чемпионата Европы по футзалу между сборными Украины и России был открыт счёт уже на второй минуте. После розыгрыша углового Антон Соколов нанес удар по воротам соперник, и голкипер украинцев Кирилл Ципун сыграл крайне неудачно, пустив мяч себе за спину.

В стартовом отрезке сборная России ведет 1:0. В другом полуфинале сыграют национальные команды Португалии и Испании, старт этой встречи в 22:00 мск.

Напомним, что до этого сборная России выиграла все четыре матча Евро-2022, поочередно одолев соперников из Словакии, Польши и Хорватии, а в 1/4 финала команду Грузии.