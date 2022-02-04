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Футзал. Чемпионат мира 2020

Сборная России по футзалу обыграла Украину и пробилась в финал Евро

04 Февраля 2022 • 20:53 Комментировать (3)
Украина (футзал)
2:3
Россия (футзал)
2-й тайм

На чемпионате Европы по футзалу в Голландии сборные Украины и России встретились в споре за выход в финал. Уже на второй минуте Антон Соколов вывел россиян вперед, и до последних минут удавалось удерживать победный результат. В первом тайме Андрей Афанасьев удвоил счет, но Евгений Серый быстро отыграл мяч.

После перерыва боковыми ножницами Артём Ниязов поставил точку. Украинцы отыграли еще один гол после удара Даниила Акбашина. А за минуту до окончания игры Дмитрий Путилов совершил сэйв, отразив удар с пенальти. Счет остался 3:2.

В матче за золотые награды сборная России сразится с португальцами или испанцами. Они начнут полуфинальный матч в 22:00.

Протокол игры  
Украина (футзал) 2:3Россия (футзал)
  2'Соколов Антон (0:1)
  15'Афанасьев Андрей (0:2)
(1:2) Серый Евгений16'   
  31'Ниязов Артём (1:3)
(2:3) Абакшин Даниил35'   
Чернявский ИгорьКорсун ИгорьШотурма ПетрЗварич МихаилСавенко ЮрийРадевич ВиталийРазуванов ВладимирЛебедь ЯрославСерый ЕвгенийАбакшин ДаниилЖурба Сергей
Запасные: Педяш АлександрФаренюк Артем
Путилов ДмитрийАбрамов СергейСоколов АнтонПаулиньо (футзал)Нандо (футзал)Замтарадзе ГеоргийМилованов ИванНиязов АртёмЧишкала ИванАбрамович СергейДавыдов Даниил
Запасные: Афанасьев Андрей
04 февраля.

 

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Сборная России по футзалу Сборная Украины по футзалу
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УКРАИНА (ФУТЗАЛ) РОССИЯ (ФУТЗАЛ)
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
04 Февраля 2022 в 21:27
Я не слежу совсем за футзалом,но складывается ощущение,что пенальти в этом виде спорта забить непросто
Bathet30
04 Февраля 2022 в 21:07
Боевой матч выдали команды. Ждем финала.
779
04 Февраля 2022 в 20:58
Развязочка удалась на славу.
Выстояли.
На Евро-Футболе:
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Идет 0 минута Украина (футзал) 2:3 Россия (футзал)
04.02  22:00 Португалия (футзал) ... Испания (футзал)
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