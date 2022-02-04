Сборная России по футзалу обыграла Украину и пробилась в финал Евро

На чемпионате Европы по футзалу в Голландии сборные Украины и России встретились в споре за выход в финал. Уже на второй минуте Антон Соколов вывел россиян вперед, и до последних минут удавалось удерживать победный результат. В первом тайме Андрей Афанасьев удвоил счет, но Евгений Серый быстро отыграл мяч.

После перерыва боковыми ножницами Артём Ниязов поставил точку. Украинцы отыграли еще один гол после удара Даниила Акбашина. А за минуту до окончания игры Дмитрий Путилов совершил сэйв, отразив удар с пенальти. Счет остался 3:2.

В матче за золотые награды сборная России сразится с португальцами или испанцами. Они начнут полуфинальный матч в 22:00.