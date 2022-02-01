Колосков сделал прогноз на матч Россия - Украина

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал комментарий по итогам матча 1/4 финала чемпионата Европы по футзалу, в котором сборная России обыграла грузин со счётом 3:1. В следующем раунде за путевку в финал предстоит бороться с украинцами.

- Украинцы очень сильные, сбалансированные, опытные. Судя по тому, как тяжело играли наши с Грузией, полуфинал будет тяжеленным, - заявил Колосков Metaratings.

А вот провокаций или подковерной борьбы Колосков не ждет, основываясь на том, что игра с Грузией прошла корректно и в духе фейр-плей.

Поединок за выход в финал турнира по футзалу запланирован на 4 февраля.