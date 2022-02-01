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Колосков сделал прогноз на матч Россия - Украина

01 Февраля 2022 • 21:25 Комментировать
Россия (футзал)
3:1
Грузия (футзал)
2-й тайм

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал комментарий по итогам матча 1/4 финала чемпионата Европы по футзалу, в котором сборная России обыграла грузин со счётом 3:1. В следующем раунде за путевку в финал предстоит бороться с украинцами.

- Украинцы очень сильные, сбалансированные, опытные. Судя по тому, как тяжело играли наши с Грузией, полуфинал будет тяжеленным, - заявил Колосков Metaratings.

А вот провокаций или подковерной борьбы Колосков не ждет, основываясь на том, что игра с Грузией прошла корректно и в духе фейр-плей.

Поединок за выход в финал турнира по футзалу запланирован на 4 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков Сборная России по футзалу
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РОССИЯ (ФУТЗАЛ) ГРУЗИЯ (ФУТЗАЛ)
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Идет 0 минута Россия (футзал) 3:1 Грузия (футзал)
Идет 0 минута Испания (футзал) 3:0 Словакия (футзал)
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