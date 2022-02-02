Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Футзал. Чемпионат мира 2020

Ужас для игроков из Украины: Почему матч против России оборвёт карьеры украинцев

02 Февраля 2022 • 21:28 Комментировать
Украина (футзал)
...
Россия (футзал)
04.02 19:00

В пятницу вечером будет жарко – на чемпионате Европы по футзалу сразятся Украина и Россия. Да-да, именно! Страны, находящиеся, мягко говоря, в непростых отношениях, сойдутся лицом к лицу на паркете. УЕФА продолжает разводить украинцев с россиянами, но на стадии полуфинала Евро такое пересечение  вполне возможно, что мы и увидим через два дня. Можно сколько угодно прикрываться тезисом «спорт вне политики», но все мы понимаем, что это неправда. Есть ощущение, что политики в противостоянии Украины и России на Евро будет даже больше, чем самого футзала. И в этом – в повышенном внимании общественности – большой минус для украинцев. Попробуем объяснить, почему.

На Украине нынче очень негативно относятся не только к России, но и ко всему русскому. Не будем углубляться в причины, но это факт. Поездки в Россию на заработки, фотографии на Красной площади и всё в таком духе может вызвать негативную реакцию, даже если ты непубличный человек. А если публичный – тебя, скорее всего, разнесут в клочья. Морально, конечно, но всё же. Ярослав Ракицкий поехал в «Зенит» и закончил со сборной Украины. Александр Зинченко сделал фото с Хабибом и обрушил на себя шквал критики украинских националистов, дескать: «Ещё бы с Кадыровым сделал фото». Мы просто констатируем факты.

Если украинец едет играть в Россию – его больше не вызывают в сборную Украины. Но это мы говорим о большом футболе. А вот в футзале всё спокойнее. Почему? Да потому что уровень интереса к этому виду спорта на Украине значительно ниже. Теперь всё изменится. Сборная страны пробилась в полуфинал чемпионата Европы! Это серьёзный успех, ведь так далеко «жёлто-синие» не забирались уже 17 лет. Да, футзал на Украине всегда был в порядке, но в последние годы многие страны стали активно прибегать к натурализации бразильцев, в то время как украинцы продолжают надеяться на своих ребят. Это привело к тому, что ряд сборных превзошёл команду Украины по уровню.

На Украине никому не было дела до футзальной сборной, а теперь – полуфинал Евро и матч с Россией. Неважно, как завершится игра, – украинскую сборную по футзалу в любом случае ждёт чистка. Чистка со стороны местных националистов. Это не просто какое-то предположение, навеянное пропагандой или ещё чем-то. Достаточно зайти на парочку самых популярных спортивных сайтов Украины и почитать комментарии.

Уже сейчас в комментариях пишут о Владимире Разуванове, который играет в чемпионате России за клуб «Динамо-Самара». Подняв спортивную биографию этого игрока, украинские националисты буквально были шокированы названием российского клуба, за который Разуванов играл в 2018-2020 годах, – КПРФ! Теперь к Разуванову наверняка возникнут вопросы. Тем более что он является выходцем из Донбасса. И как вы думаете, рад ли Владимир резкому повышению вниманию общества к сборной Украины?

Могут быть вопросы и к Игорю Чернявскому, который тоже родом из Донбасса. Парень сейчас изо всех сил бьётся за сборную Украины, но наверняка найдутся те, кто захочет узнать, почему ещё пять лет назад он играл в турнирах Донецка и Крыма. Кроме того, в комментариях на украинских порталах уже можно найти возмущения по поводу тайм-аутов с разговорами и инструкциями на русском языке. Уже нашлись те, кто хотят заставить игроков общаться на родном украинском, а не на «языке агрессора».

Всем вышесказанным мы ни в коем случае не хотим разжигать вражду между фанатами из соседствующих стран. Мы просто хотим наглядно показать, насколько сильно спорт пропитан политикой. Сборной Украины по футзалу наверняка придётся несладко. Чтобы как-то смягчить ситуацию, команде нужно обыгрывать Россию. После прохода Казахстана «жёлто-синим» нужна ещё одна сенсация, теперь – гораздо более громкая.

Дмитрий Канделин

Есть ли место политике в спорте?
Да Нет Нет, но ничего не сделаешь
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России по футзалу Сборная Украины по футзалу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
УКРАИНА (ФУТЗАЛ) РОССИЯ (ФУТЗАЛ)
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
01 Февраля
21:39 · Футзал
Как сборная России по футзалу вышла в полуфинал - видео видео
21:25 · Футзал
Колосков сделал прогноз на матч Россия - Украина
00:05 · Футзал
Сборная Украины по футзалу обыграла Казахстан и в полуфинале может сразиться с российской командой
29 Января
21:06 · Футзал
​Россия и Украина скоро могут встретиться: пары 1/4 финала футзального Евро
19:42 · Футзал
Сборная России по футзалу вышла в плей-офф чемпионата Европы с первого места в группе
03 Октября
22:40 · Футзал
​Португалия впервые в истории стала чемпионом мира по мини-футболу 1
04 Августа
21:12 · Футзал
Матчи чемпионата мира по пляжному футболу в Москве пройдут со зрителями
03 Февраля
20:37 · Футзал
Глава Ассоциации мини-футбола России Алиев: «Лично знаком с Паулиньо, он последует примеру людей, уже получивших гражданство РФ»
31 Января
11:39 · Футзал
Россия – Хорватия: прогноз на важнейший матч элитного раунда чемпионата мира по мини-футболу
30 Января
02:43 · Футзал
Прогноз на матч Азербайджан – Россия: вторая игра элитного раунда чемпионата мира по мини-футболу
29 Января
03:15 · Футзал
​Прогноз на матч Россия – Словакия: старт элитного раунда чемпионата мира по мини-футболу
11 Февраля
12:31 · Футзал
В Ассоциации мини-футбола России просят клубы не натурализировать игроков
10:32 · Футзал
В РФС сильно расстроены судейством на футзальном Евро 2
09 Февраля
11:26 · Футзал
Уткин: "Мини-футбол - это недоспорт. Не смотрю этот ужас" 9
08 Февраля
21:54 · Футзал
Россия проиграла Португалии в полуфинале Евро 2
Все новости
Рекомендуем