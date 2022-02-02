Ужас для игроков из Украины: Почему матч против России оборвёт карьеры украинцев

В пятницу вечером будет жарко – на чемпионате Европы по футзалу сразятся Украина и Россия. Да-да, именно! Страны, находящиеся, мягко говоря, в непростых отношениях, сойдутся лицом к лицу на паркете. УЕФА продолжает разводить украинцев с россиянами, но на стадии полуфинала Евро такое пересечение вполне возможно, что мы и увидим через два дня. Можно сколько угодно прикрываться тезисом «спорт вне политики», но все мы понимаем, что это неправда. Есть ощущение, что политики в противостоянии Украины и России на Евро будет даже больше, чем самого футзала. И в этом – в повышенном внимании общественности – большой минус для украинцев. Попробуем объяснить, почему.

На Украине нынче очень негативно относятся не только к России, но и ко всему русскому. Не будем углубляться в причины, но это факт. Поездки в Россию на заработки, фотографии на Красной площади и всё в таком духе может вызвать негативную реакцию, даже если ты непубличный человек. А если публичный – тебя, скорее всего, разнесут в клочья. Морально, конечно, но всё же. Ярослав Ракицкий поехал в «Зенит» и закончил со сборной Украины. Александр Зинченко сделал фото с Хабибом и обрушил на себя шквал критики украинских националистов, дескать: «Ещё бы с Кадыровым сделал фото». Мы просто констатируем факты.

Если украинец едет играть в Россию – его больше не вызывают в сборную Украины. Но это мы говорим о большом футболе. А вот в футзале всё спокойнее. Почему? Да потому что уровень интереса к этому виду спорта на Украине значительно ниже. Теперь всё изменится. Сборная страны пробилась в полуфинал чемпионата Европы! Это серьёзный успех, ведь так далеко «жёлто-синие» не забирались уже 17 лет. Да, футзал на Украине всегда был в порядке, но в последние годы многие страны стали активно прибегать к натурализации бразильцев, в то время как украинцы продолжают надеяться на своих ребят. Это привело к тому, что ряд сборных превзошёл команду Украины по уровню.

На Украине никому не было дела до футзальной сборной, а теперь – полуфинал Евро и матч с Россией. Неважно, как завершится игра, – украинскую сборную по футзалу в любом случае ждёт чистка. Чистка со стороны местных националистов. Это не просто какое-то предположение, навеянное пропагандой или ещё чем-то. Достаточно зайти на парочку самых популярных спортивных сайтов Украины и почитать комментарии.

Уже сейчас в комментариях пишут о Владимире Разуванове, который играет в чемпионате России за клуб «Динамо-Самара». Подняв спортивную биографию этого игрока, украинские националисты буквально были шокированы названием российского клуба, за который Разуванов играл в 2018-2020 годах, – КПРФ! Теперь к Разуванову наверняка возникнут вопросы. Тем более что он является выходцем из Донбасса. И как вы думаете, рад ли Владимир резкому повышению вниманию общества к сборной Украины?

Могут быть вопросы и к Игорю Чернявскому, который тоже родом из Донбасса. Парень сейчас изо всех сил бьётся за сборную Украины, но наверняка найдутся те, кто захочет узнать, почему ещё пять лет назад он играл в турнирах Донецка и Крыма. Кроме того, в комментариях на украинских порталах уже можно найти возмущения по поводу тайм-аутов с разговорами и инструкциями на русском языке. Уже нашлись те, кто хотят заставить игроков общаться на родном украинском, а не на «языке агрессора».

Всем вышесказанным мы ни в коем случае не хотим разжигать вражду между фанатами из соседствующих стран. Мы просто хотим наглядно показать, насколько сильно спорт пропитан политикой. Сборной Украины по футзалу наверняка придётся несладко. Чтобы как-то смягчить ситуацию, команде нужно обыгрывать Россию. После прохода Казахстана «жёлто-синим» нужна ещё одна сенсация, теперь – гораздо более громкая.

Дмитрий Канделин