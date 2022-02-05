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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков рад победе российской сборной по футзалу над Украиной

05 Февраля 2022 • 05:14 Комментировать
Украина (футзал)
2:3
Россия (футзал)
2-й тайм

Российская сборная по футзалу переиграла Украину и пробилась в финал проходящего в Нидерландах чемпионата Европы. Там 6 февраля ей предстоит сразиться с действующим чемпионом Европы - португальской командой. Что до Украины, то она поборется за бронзовые медали с испанской командой.

Одним из тех, кто отреагировал на победу российской команды, которая в седьмой раз вышла в финал чемпионата Европы, оказался футболист подмосковных «Химок» Денис Глушаков. Он поделился переживаниями в «Инстаграме».

 - 3:2. В финале. Россия, - написал Глушаков, с 2011 по 2018 год привлекавшийся к выступлениям за сборную России по «большому футболу».
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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Сборная России по футзалу
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УКРАИНА (ФУТЗАЛ) РОССИЯ (ФУТЗАЛ)
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