Глушаков рад победе российской сборной по футзалу над Украиной

Российская сборная по футзалу переиграла Украину и пробилась в финал проходящего в Нидерландах чемпионата Европы. Там 6 февраля ей предстоит сразиться с действующим чемпионом Европы - португальской командой. Что до Украины, то она поборется за бронзовые медали с испанской командой.

Одним из тех, кто отреагировал на победу российской команды, которая в седьмой раз вышла в финал чемпионата Европы, оказался футболист подмосковных «Химок» Денис Глушаков. Он поделился переживаниями в «Инстаграме».

- 3:2. В финале. Россия, - написал Глушаков, с 2011 по 2018 год привлекавшийся к выступлениям за сборную России по «большому футболу».