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Футзал. Чемпионат мира 2020

​РФС удвоит премии игрокам футзальной сборной России перед матчем с Украиной

03 Февраля 2022 • 15:36 Комментировать
Украина (футзал)
...
Россия (футзал)
04.02 19:00

УЕФА разводит сборные России и Украины по политическим причинам, но они по-прежнему могут пересекаться на решающих стадиях турниров. В большом футболе это нереально – российская и украинская сборные слишком слабы – а вот в футзале это стало возможным. В пятницу сборные России и Украины сразятся в полуфинале чемпионата Европы в Голландии.

По данным журналиста Ивана Карпова, которыми он поделился в телеграм-канале «Инсайды от Карпа», перед игрой против Украины в РФС решили удвоить премии для игроков футзальной сборной. Если Россия выиграет и пройдёт в финал, то каждый игрок получит как минимум по 1,5 миллиона рублей. Если же Россия победит ещё и в финале, то каждый игрок заработает по 2 миллиона рублей.

Матч между сборными России и Украины стартует 4 февраля в 19:00 по Москве.  

Во втором полуфинале Евро сыграют Португалия и Испания.

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Сборная России по футзалу
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УКРАИНА (ФУТЗАЛ) РОССИЯ (ФУТЗАЛ)
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