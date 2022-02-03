​РФС удвоит премии игрокам футзальной сборной России перед матчем с Украиной

УЕФА разводит сборные России и Украины по политическим причинам, но они по-прежнему могут пересекаться на решающих стадиях турниров. В большом футболе это нереально – российская и украинская сборные слишком слабы – а вот в футзале это стало возможным. В пятницу сборные России и Украины сразятся в полуфинале чемпионата Европы в Голландии.

По данным журналиста Ивана Карпова, которыми он поделился в телеграм-канале «Инсайды от Карпа», перед игрой против Украины в РФС решили удвоить премии для игроков футзальной сборной. Если Россия выиграет и пройдёт в финал, то каждый игрок получит как минимум по 1,5 миллиона рублей. Если же Россия победит ещё и в финале, то каждый игрок заработает по 2 миллиона рублей.

Матч между сборными России и Украины стартует 4 февраля в 19:00 по Москве.

Во втором полуфинале Евро сыграют Португалия и Испания.