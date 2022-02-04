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Футзал. Чемпионат мира 2020

Болельщики сборной Украины оскорбляют Путина на полуфинале футзального Евро

04 Февраля 2022 • 19:29 Комментировать (3)
Украина (футзал)
1:2
Россия (футзал)
2-й тайм

В Нидерландах проходит полуфинальный матч чемпионата Европы по футзалу, в котором встречаются сборные Украины и России. Украинских любителей футбола на трибунах явно больше. В середине первого тайма они затянули нецензурную кричалку в адрес президента России Владимира Путина.  Тут же прозвучало объявление на украинском языке с просьбой избегать расистские и политические лозунги.

Впрочем, предупреждение диктора было проигнорировано, и болельщики запели то же самое, только намного громче.

Ближе к концу первого тайма на табло счет 1:0 в пользу сборной России. Гол на второй минуте забил Антон Соколов.

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УКРАИНА (ФУТЗАЛ) РОССИЯ (ФУТЗАЛ)
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
04 Февраля 2022 в 19:46
А точно украинцы оскорбляют? Может россияне ? Ещё не известно кто Володьку больше не любит. :))))
BESTJuventus21
04 Февраля 2022 в 19:38
рагуль головного мозга
crocodile
04 Февраля 2022 в 19:48
бахни бояры, авось пройдет
На Евро-Футболе:
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Идет 0 минута Украина (футзал) 1:2 Россия (футзал)
04.02  22:00 Португалия (футзал) ... Испания (футзал)
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