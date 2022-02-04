Болельщики сборной Украины оскорбляют Путина на полуфинале футзального Евро

В Нидерландах проходит полуфинальный матч чемпионата Европы по футзалу, в котором встречаются сборные Украины и России. Украинских любителей футбола на трибунах явно больше. В середине первого тайма они затянули нецензурную кричалку в адрес президента России Владимира Путина. Тут же прозвучало объявление на украинском языке с просьбой избегать расистские и политические лозунги.

Впрочем, предупреждение диктора было проигнорировано, и болельщики запели то же самое, только намного громче.

Ближе к концу первого тайма на табло счет 1:0 в пользу сборной России. Гол на второй минуте забил Антон Соколов.

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