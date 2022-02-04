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Сборная России в матче с Украиной впервые на текущем футзальном чемпионате Европы пропустила больше одного мяча

04 Февраля 2022 • 21:18 Комментировать
Украина (футзал)
2:3
Россия (футзал)
2-й тайм

Несмотря на победу с минимальным отрывом и выход в финал чемпионата Европы по футзалу, сборная Россия выдала свой далеко не самый лучший матч на турнире в противостоянии с Украиной. Как минимум, национальная команда впервые пропустили больше, чем один мяч в течение всех 40 минут чистого времени встречи.

До этого забить россиянам по одному голу удалось Словакии (7:1), Польше (5:1) и Грузии (3:1), а вот Хорватия покинула паркет с нулем в активе (4:0). Примечательно, что в ворота России в игре с украинцами мог влетать и третий мяч, но за 72 секунды до финального свистка голкипер Дмитрий Путилов парировал удар с пенальти, спас тем самым партнеров от двух дополнительных таймов.

Соперник России по финалу определится в матче между Испанией и Португалией.

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Сборная России по футзалу Сборная Украины по футзалу
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УКРАИНА (ФУТЗАЛ) РОССИЯ (ФУТЗАЛ)
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04.02  22:00 Португалия (футзал) ... Испания (футзал)
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