Сборная России в матче с Украиной впервые на текущем футзальном чемпионате Европы пропустила больше одного мяча

Несмотря на победу с минимальным отрывом и выход в финал чемпионата Европы по футзалу, сборная Россия выдала свой далеко не самый лучший матч на турнире в противостоянии с Украиной. Как минимум, национальная команда впервые пропустили больше, чем один мяч в течение всех 40 минут чистого времени встречи.

До этого забить россиянам по одному голу удалось Словакии (7:1), Польше (5:1) и Грузии (3:1), а вот Хорватия покинула паркет с нулем в активе (4:0). Примечательно, что в ворота России в игре с украинцами мог влетать и третий мяч, но за 72 секунды до финального свистка голкипер Дмитрий Путилов парировал удар с пенальти, спас тем самым партнеров от двух дополнительных таймов.

Соперник России по финалу определится в матче между Испанией и Португалией.