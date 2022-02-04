Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Футзал. Чемпионат мира 2020

«Сам «наварил», сам потом отбил пенальти»: Вратарь футзальной сборной России Путилов подвёл итоги матча с Украиной

04 Февраля 2022 • 21:47 Комментировать
Украина (футзал)
2:3
Россия (футзал)
2-й тайм

Голкипер национальной сборной России по футзалу Дмитрий Путилов подвел итоги полуфинальной встречи с командой Украины в рамках чемпионата Европы. Поединок завершился со счетом 3:2, а сам вратарь за минуту до конца игры парировал пенальти.

«Я сам «наварил» этот пенальти, отдал неточный пас. Хорошо, что все так закончилось. Перед пенальти ничего не думал особенно, только как сыграть. Украинцы выбрали тактику действовать впятером против четырех — это выматывает, приходится постоянно держать концентрацию», - прокомментировал Путилов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Соперник России по финалу определится сегодня же, 4 февраля. Во втором полуфинале сойдутся сборные Испании и Португалии, а на сайте Liveresult.ru Вашему вниманию будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России по футзалу Дмитрий Путилов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УКРАИНА (ФУТЗАЛ) РОССИЯ (ФУТЗАЛ)
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Идет 0 минута Украина (футзал) 2:3 Россия (футзал)
04.02  22:00 Португалия (футзал) ... Испания (футзал)
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Февраля
21:47 · Футзал
«Сам «наварил», сам потом отбил пенальти»: Вратарь футзальной сборной России Путилов подвёл итоги матча с Украиной
21:29 · Футзал
Как сборная России прошла Украину и пробилась в финал - видео видео
21:26 · Футзал
Колосков назвал заслуженным выход сборной России по футзалу в финал Евро
21:18 · Футзал
Сборная России в матче с Украиной впервые на текущем футзальном чемпионате Европы пропустила больше одного мяча
19:44 · Футзал
Сборные России и Украины забили по голу в футзальном полуфинале
19:29 · Футзал
Болельщики сборной Украины оскорбляют Путина на полуфинале футзального Евро 5
19:14 · Футзал
Сборная России по футзалу забила украинцам уже на второй минуте
18:45 · Футзал
​Украина (футзал) – Россия (футзал) - 2:3 (закончен) 2
03 Февраля
15:36 · Футзал
​РФС удвоит премии игрокам футзальной сборной России перед матчем с Украиной
01 Февраля
21:39 · Футзал
Как сборная России по футзалу вышла в полуфинал - видео видео
21:25 · Футзал
Колосков сделал прогноз на матч Россия - Украина
00:05 · Футзал
Сборная Украины по футзалу обыграла Казахстан и в полуфинале может сразиться с российской командой
29 Января
21:06 · Футзал
​Россия и Украина скоро могут встретиться: пары 1/4 финала футзального Евро
19:42 · Футзал
Сборная России по футзалу вышла в плей-офф чемпионата Европы с первого места в группе
03 Октября
22:40 · Футзал
​Португалия впервые в истории стала чемпионом мира по мини-футболу 1
Все новости
Рекомендуем