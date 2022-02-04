«Сам «наварил», сам потом отбил пенальти»: Вратарь футзальной сборной России Путилов подвёл итоги матча с Украиной

Голкипер национальной сборной России по футзалу Дмитрий Путилов подвел итоги полуфинальной встречи с командой Украины в рамках чемпионата Европы. Поединок завершился со счетом 3:2, а сам вратарь за минуту до конца игры парировал пенальти.

«Я сам «наварил» этот пенальти, отдал неточный пас. Хорошо, что все так закончилось. Перед пенальти ничего не думал особенно, только как сыграть. Украинцы выбрали тактику действовать впятером против четырех — это выматывает, приходится постоянно держать концентрацию», - прокомментировал Путилов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Соперник России по финалу определится сегодня же, 4 февраля. Во втором полуфинале сойдутся сборные Испании и Португалии, а на сайте Liveresult.ru Вашему вниманию будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.