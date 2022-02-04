Сборные России и Украины забили по голу в футзальном полуфинале

В полуфинале футзального чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Украины и России, дважды сменился счёт. Ближе к концу первого тайма украинцы пропустили второй мяч, когда Андрей Афанасьев головой пробил по воротам и попал в перекладину, но тут же удачно добавил мяч в сетку уже ногой.

Впрочем, украинцы быстро отыграли один мяч. Ярослав Лебедь ассистировал Евгению Серому, который с лета метко пробил в дальний нижний угол ворот. Счет стал 2:1 в пользу сборной России. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

В другом полуфинале сыграют Португалия и Испания. Пиренейское дерби стартует в 22:00 мск.