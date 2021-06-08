Классическая мыльная опера: Что творится с организацией Кубка Америки-2021

Кубок Америки должен стартовать в воскресенье, но до сих пор существует вероятность, что турнир не состоится. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, как меняется состав участников, место проведение турнира и даже тренеры команд.

Раньше Кубок Америки проводился по нечётным годам, что создавало проблемы КОНМЕБОЛ. Далеко не всем нравилось проводить турнир следующим летом после чемпионата мира. Было принято решение синхронизировать Копа Америка с чемпионатами Европы и проводить их по чётным годам. В 2019-м был проведён, как казалось, последний турнир в нечётный год. После этого планировался Кубок Америки в 2020-м, а потом уже в 2024-м. Однако вмешалась пандемия коронавируса, и турнир был вновь передвинут на нечётный год.

При этом Копа должна была пройти в Аргентине и Колумбии. И этот турнир преподносился как возможность Лео Месси всё же выиграть трофей со сборной на глазах родной публики.

Была придумана новая структура турнира – две группы. Одна должна была играть в Аргентине, другая – в Колумбии. Для стройности соревнования были приглашены Австралия и Катар, что позволило создать два секстета. Однако коронавирус и тут вмешался. В 2021-м году Австралия и Катар передумали ехать в Южную Америку. Пригласить кого-то ещё тоже было сложно, в Северной Америке только-только завершилась Лига наций, а в июле пройдёт Голд Кап. В итоге, на Копа Америка должны сыграть лишь 10 представителей Южной Америки, разбитые всё так же на две группы.

Главная головная боль организаторов была связана с местом проведения турнира. За 20 дней до старта турнира Колумбию лишили права проведения, так как в стране массовые протесты против действия властей из-за повышения налогов. В ходе них уже есть погибшие. Колумбийские клубы были вынуждены играть матчи континентальных турниров в других странах, и на этом фоне проводить Кубок Америки в стране было просто невозможно.

Ещё через семь дней турнира лишилась и Аргентина. Здесь большая проблема с ковидом – страна пятая в мире по количеству болеющих. В Аргентине введён локдаун, так что там тоже не до футбола.

Игроки после этого стали сомневаться в необходимости проведения Копа Америка, но КОНМЕБОЛ не захотел отменять. Руководители конфедерации объявили о переносе соревнования в Бразилию. Интересно, что руководители самой страны не сразу, но всё же подтвердили готовность принять.

Однако тут началось новая серия. В Бразилии свои серьёзные проблемы с коронавирусом, правда, президент страны – один из главных ковид-диссидентов в мире. На Жаира Болсонару обрушились с критикой и представители Верховного суда, политики, а мэр Рио-де-Жанейро пригрозил заблокировать проведение финала на «Маракане».

Футболисты сборной Бразилии также выразили недовольство ситуацией, и их поддержал главный тренер Тите. На это Болсонару выступил с инициативой сменить наставника на Ренату Гаушу и привлечь иных игроков, а проведение турнира было названо делом принципа.

На фоне всего этого в отставку отправляют главу Бразильской конфедерации футбола Кабоклу. Правда, причина иная. Он был замешан в секс-скандале, ему предъявила обвинения одна из бывших сотрудниц. Комитет по этике постановил отправить Кабоклу в отставку, пока же будет рассматриваться его апелляция, глава просто отстранён.

Президент КОНМЕБОЛ пытался организовать встречу с капитанами всех сборных, а также пригласил Болсонару. Однако футболисты проигнорировали собрание. Откровенно говоря, казалось, что турнир действительно может быть отменён. Тем не менее сейчас всё выгладит иначе. Аргентина подтвердила участие и приедет вместе с Месси. Не будут бойкотировать турнир и бразильцы. В общем, Копе быть!

Андрей Центров