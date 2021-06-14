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Кубок Америки (Copa America) 2021
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Месси: «Моя самая большая мечта – выиграть титул с Аргентиной»

14 Июня 2021, 02:48,
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси надеется наконец-то выиграть трофей в составе национальной команды. Об этом он заявил на пресс-конференции накануне стартового матча кубка Америки против чилийцев.

«Хотя в команде есть новые лица, с большинством мы давно играем вместе, и то, как действует сборная, вполне понятно. Поэтому настало время заявить о себе на этом турнире. Мы знаем, что это будет особенный кубок, другой, из-за всего, что происходит в мире, но мы готовы к соревнованиям», - цитирует Месси Ole.

«Я всегда готов быть частью сборной и выкладываться на максимум, потому что моя самая большая мечта – выиграть титул с Аргентиной. Я много раз был к этому близок, но этого не произошло. Буду продолжать бороться, пока не получится. Если тренер будет считать, что я могу помочь сборной, то я буду в составе. Мне посчастливилось выиграть все на клубном уровне, и было бы здорово сделать то же самое с национальной командой», - добавил форвард «Барселоны».

«Нам нужна важная победа. У нас всё идёт хорошо, мы растём, но нам необходимо победить. Важно начать с трёх очков, это придаст спокойствия на будущее. Понимаем, что будет тяжело, мы сыграем против команды Чили, которую хорошо знаем, и это сложный соперник, с которым предстоит встретиться», - подытожил Месси.

Встреча между сборными Аргентины и Чили в рамках кубка Америки состоится во вторник в 0:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Лионель Месси, Сборная Аргентины, Сборная Чили
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