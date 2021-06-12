​Алексис Санчес не сыграет на групповом этапе Кубка Америки

Один из лидеров сборной Чили Алексис Санчес не поможет своей команде на групповой стадии Кубка Америки, стартующего в ночь с воскресенья на понедельник. Пресс-служба чилийской сборной отрапортовала о выявлении у Санчеса мышечной травмы. Точные сроки восстановления футболиста не называются, но при этом указано, что ближайшие четыре игры форвард точно пропустит.

Соперниками сборной Чили на групповом этапе Кубка Америки будут команды Аргентины, Боливии, Уругвая и Парагвая.

Сборная Чили дважды выигрывала Кубок Америки – в 2015 и 2016 годах. На прошлом турнире в 2019 году чилийцы заняли четвёртое место.