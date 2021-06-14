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Месси боится заразиться коронавирусом

14 Июня 2021, 14:01,

Звезда каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что боится подхватить коронавирусную инфекцию.

«Все боятся заболеть, каждый рискует подхватить коронавирус. Конечно, мы стараемся соблюдать все правила, однако это не так просто. Мы встречаемся со многими людьми, проводим матчи с другими командами. Поэтому риск заражения есть всегда. Зачастую ситуация зависит не от нас», - приводит слова нападающего Ole.

В настоящий момент Месси находится в расположении сборной Аргентины на Кубке Америки-2021. В стартовом туре «альбисилесте» сыграют против команды Чили.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси
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