Месси побил рекорд Батистуты в сборной Аргентины

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси отметился рекордным достижением в матче первого тура группового этапа Кубка Америки против команды Чили. Поединок завершился вничью со счетом 1:1.

Согласно данным журналиста Stats Perform Сачи Писани, гол, забитый Месси в прошедшей встрече, стал рекордным. Аргентинец отметился 39 голом в официальных играх за «альбиселесте» и обогнал по этому показателю Габриэля Баституту, на счету которого 38 результативных ударов.

В общей сложности 33-летний нападающий сыграл за национальную команду Аргентины 145 поединков, записав на свой счет 73 забитых мяча.