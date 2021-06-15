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Месси побил рекорд Батистуты в сборной Аргентины

15 Июня 2021, 08:18,

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси отметился рекордным достижением в матче первого тура группового этапа Кубка Америки против команды Чили. Поединок завершился вничью со счетом 1:1.

Согласно данным журналиста Stats Perform Сачи Писани, гол, забитый Месси в прошедшей встрече, стал рекордным. Аргентинец отметился 39 голом в официальных играх за «альбиселесте» и обогнал по этому показателю Габриэля Баституту, на счету которого 38 результативных ударов.

В общей сложности 33-летний нападающий сыграл за национальную команду Аргентины 145 поединков, записав на свой счет 73 забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Сборная Аргентины
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Комментарии (2)
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1
Карыч Кар
15 Июня 2021, 08:55

Ну и что?

0
Артур Измаилов
15 Июня 2021, 09:09

всеравно дно

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