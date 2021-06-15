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Месси прокомментировал старт сборной Аргентины на Кубке Америки

15 Июня 2021, 08:10,

Звездный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о стартовом матче на Кубке Америки-2021 против команды Чили. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Лео отметился голом со штрафного.

«Непростая игра. Аргентине не хватает хладнокровия, контроля над мячом и остроты в атакующих действиях. Пенальти в наши ворота изменил ход встречи. Мы нацеливались на победу.

Впереди матч с Уругваем, который тоже будет тяжелым. Наши мысли об этой встрече», - приводит слова 33-летнего нападающего портал Goal.com.

В настоящий момент Аргентина делит с Чили второе-третье места в группе B.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Сборная Аргентины
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