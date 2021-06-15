Гол Месси принёс аргентинцам лишь ничью в матче с чилийцами

Сборная Аргентины здорово провела первый тайм против чилийцев, вела игру и забила усилиями Лионеля Меси. Однако после перерыва «альбиселесте» потеряли концентрацию, получили пенальти в свои ворота и лишились победы.

На кубке Америки прошёл первый матч с приставкой «супер». Сборные Аргентины и Чили начали свой путь на нынешнем турнире очным поединком. В последние годы поединки между этими командами приобрели особый статус – все помнят, когда дважды подряд в финалах кубка Америки «ла роха» побеждала. Разочарованный Лео Месси даже грозился уйти из сборной Аргентины, но он всё ещё в составе и предпринимает очередную попытку завоевать титул с «альбиселесте».

Матч начался не совсем так, как этого можно было ожидать. На первых минутах аргентинцы не могли выйти со своей половине поля – чилийцы действовали агрессивно, шли вперёд и прессинговали соперника. Тем не менее, первый удар в матче нанесли аргентинцы. Месси получил мяч в штрафной левее от ворот и бил в дальний верхний угол, но в створ не попал. Вскоре обязан был забивать Мартинес. После прострела Ло Чельсо слева Лаутаро замыкал на дальнем углу вратарской, но в створ не попал. Чуть позже Гонсалес пробил с угла штрафной, но Браво в падении выручил команду. Тут же Ло Чельсо вывел всё того же Гонсалеса на рандеву с голкипером, но вратарь эту дуэль выиграл.

После этого темп игры чуть спал, хотя матч и продолжал идти под диктовку аргентинцев. Чилийцы огрызнулись на 26-й минуте, когда Менесес слева вошёл в штрафную и то ли бил в дальний угол, то ли простреливал на партнёра. Мяч в итоге прошёл мимо створа ворот. Аргентинцы вскоре заработали штрафной, когда прямо по центру завалили Ло Чельсо. К мячу подошёл Месси и шикарным ударом уложил мяч в сетку.

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Вскоре обязан был Лаутаро. Монтьело прострелил в центр штрафной, откуда Мартинес мог бить без помех, но не попал толком по мячу. В оставшееся до конца первого тайма ничего интересного толком не произошло. Аргентинцы продолжали действовать лучше, а вот у чилийцев ничего не получалось. Минимальное преимущество «альбиселесте» к перерыву было вполне логичным.

В начале второго тайма чилийцы сравняли счёт. Пульгар сделал разрезающую передачу за спину Отаменди, Варгас выскочил на рандеву с Мартинесом, но переиграть его не смог. На добивание летел Видаль, но Тальяфико, пытаясь заблокировать, неаккуратно пробил чилийцу между ног. Арбитр Рольдан пошёл смотреть повтор и назначил пенальти. Удар Видаля Мартинес парировал, но мяч отлетел в перекладину и выскочил в поле, а Варгас на добивании головой попал в цель. Аргентинцы просили отменить это взятие ворот, считая, что чилиец сыграл рукой, но ВАР вновь оказался против них.

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Чилийцы вообще во втором тайме действовали смелее и провели ещё пару атак. Аргентинцы же не могли добавить и вновь прибрать себе инициативу. Лишь за двадцать минут до конца матча Браво вновь пришлось вступать в игру. Месси из-за пределов штрафной пробил в дальний угол, и чилийский вратарь не без труда отбил мяч.

За десять минут до конца матча Месси здорово забросил мяч в штрафную, Гонсалес здорово отклеился от опекуна и бил головой из убойной позиции, но отправил мяч чуть выше перекладины. Уже в компенсированное время «альбиселесте» упустили супермомент. После навеса Браво ошибся и неудачно вышел из ворот, но Корреа не смог среагировать и переправить мяч уже в пустые ворота.

Во втором туре нас ждёт ещё один большой поединок – аргентинцы сыграют с уругвайцами. Что касается чилийцев, то они проэкзаменуют боливийцев.