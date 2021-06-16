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Последнее танго Месси: Как аргентинец борется за возможность взять трофей со сборной

16 Июня 2021, 01:49,

Аргентина стартовала на кубке Америки с ничьей против чилийцев 1:1, при этом счёт открыл Лионель Месси. Звёздный форвард открыл счёт и создавал моменты, но этого не хватило. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о турнире в контексте карьеры Месси.

Лионелю Месси в июне исполнится 34 года – солидный возраст по футбольным меркам. Аргентинцу на высоком уровне осталось провести всего несколько лет. Месси выиграл всё на клубном уровне, но со сборной пока ограничился лишь триумфом на Олимпиаде. Так себе трофей. Он играл в финалах чемпионата мира и Кубка Америки (дважды). Трофей был на расстоянии вытянутой руки, и это большая неудача, что аргентинцы всякий раз проигрывали – один раз в овертайме и дважды по пенальти. Про карьеру Месси в сборной можно говорить, что ему пока не повезло, но странно считать, что он ничего не добился.

Понятно, что можно играть терминами, но факт остаётся фактом. Со сборной Месси ничего не выиграл. Накануне старта нынешнего Кубка Америки форвард заявил, что его главная мечта – взять трофей с национальной командой. И текущий турнир – это, пожалуй, последняя возможность. Месси не молод – во время чемпионата мира в Катаре ему будет 35, а во время следующего Кубка Америки исполнится 37. Теоретически Месси ещё может сыграть на обоих, но всё же это будет совсем закат. Сейчас же аргентинец ещё в форме.

В первом матче Кубка Америки против чилийцев Месси показал, что действительно мотивирован. Он в начале игры здорово пробил, потом послал красавец-мяч со штрафного точно в цель, а в концовке выдал пас-конфетку на партнёра, который всё запорол. Месси признали лучшим игроком матча, и это, бесспорно, заслуженно.

При этом Аргентина не победила. Старания Месси перечеркнули партнёры, которые на ровном месте накликали себе пенальти. В целом ничья на старте не должна сильно расстраивать. В нынешнем розыгрыше Кубка Америки в плей-офф выйдут четыре из пяти команд группы, и оказаться ниже боливийцев будет очень сложно. Правда, лучше занять одно из первых двух мест, чтобы с бразильцами не встречаться раньше финала, но это всё же детали.

Месси хочет выиграть трофей со сборной Аргентины, и он мотивирован на это. Однако, как назло, у турнира есть слишком очевидный фаворит – бразильцы, которые выглядят неимоверно мощно. Да и сама команда Аргентины не слишком сильна в силу разных обстоятельств. Зато сейчас понятно одно: Аргентина может добиться успеха только в одном случае – если её вытянет Месси, больше рассчитывать не на кого. Вот оно – последнее танго мастера. Он ведёт сборную, и всё зависит только от него.

Андрей Центров

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Поедет ли Месси со сборной Аргентины в Катар?

Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Лионель Месси, Сборная Аргентины
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