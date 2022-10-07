Нкетия: «Будем бороться»

Английский «Арсенал» продолжает выступать без потерь в своей группе в Лиге Европы. В третьем туре группового этапа «Арсенал» встречался с норвежским «Будё-Глимт», одержав победу с крупным счетом. Успех своей команды прокомментировал автор двух голов Эдди Нкетия.

- Очень хорошая победа, отличная атмосфера. Мы доминировали в первом тайме, но во втором они очень хорошо начали игру. Приятно одержать две победы, забить два гола, надо продолжать в том же духе. Будем бороться, - цитирует Нкетию BT Sport.

Через неделю команды встретятся снова в рамках четвертого тура, но на сей раз уже в Норвегии.