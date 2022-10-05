Артета: «Мы рассказали игрокам историю «Будё-Глимта»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, как команда готовится к матчу Лиги Европы против норвежского «Будё-Глимта», который состоится 6 октября.

«Мы выполнили нашу «домашнюю работу». Мы рассказали игрокам об этой команде, о её истории и о том, чего она добилась за последние несколько лет. Также у нас есть Мартин Эдегор, который отлично знает «Будё-Глимт», – сказал Артета.

После двух туров группового этапа на счету «Будё-Глимта» четыре набранных очка – именно норвежцы на данный момент возглавляют квартет. «Арсенал» сыграл только один матч, одолев швейцарский «Цюрих».