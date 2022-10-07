Артета: «Я очень доволен победой»

Английский «Арсенал» продолжает выступать без потерь в своей группе в Лиге Европы. В третьем туре группового этапа «Арсенал» встречался с норвежским «Будё-Глимт», одержав победу с крупным счетом. Успех своей команды прокомментировал испанский специалист Микель Артета.

- Я очень доволен этой победой, получили очки и не пропустили мячей. Но нам чуть не хватало взаимодействия между игроками, синергии, мы не смогли доминировать на поле, как хотели. Было много шансов, но не было должной реализации, - цитирует Артету BT Sport.

Через неделю команды встретятся снова в рамках четвертого тура, но на сей раз уже в Норвегии.