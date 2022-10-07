Девять побед в десяти матчах - такое в истории «Арсенала» случилось лишь в третий раз

Английский «Арсенал» продолжает выступать без потерь в своей группе в Лиге Европы. В третьем туре группового этапа «Арсенал» встречался с норвежским «Будё-Глимт», одержав победу с крупным счетом - 3:0.

В результате после первых десяти матчей сезона с учетом всех турниров у лондонского коллектива девять побед и лишь одно поражение (в матче чемпионата с «Манчестер Юнайтед»). Такой старт после десяти матчей в истории лондонской команды был лишь два раза - в сезоне 1903\1904, а затем в сезоне 2007\2008.

Через неделю команды встретятся снова в рамках четвертого тура, но на сей раз уже в Норвегии.