Российский вратарь Хайкин высказался о карьере в «Будё-Глимт»

Российский голкипер Никита Хайкин, выступающий за норвежский «Будё-Глимт», пообщался с журналистами после поражения от лондонского «Арсенала» (0:3) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023.

«Мне нравится быть частью этого коллектива. Я рад развиваться вместе с командой. После жеребьевки мы были очень рады таким соперникам. У нас достаточно сильная группа, которая могла бы иметь место в Лиге чемпионов», - передает слова россиянина пресс-служба клуба.

Напомним, что трудовое соглашение Хайкина с норвежским коллективом истекает в конце нынешнего года.