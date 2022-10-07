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Лига Европы

Российский вратарь Хайкин высказался о карьере в «Будё-Глимт»

07 Октября 2022 • 06:40 Комментировать
Арсенал
3:0
Будё-Глимт
окончен

Российский голкипер Никита Хайкин, выступающий за норвежский «Будё-Глимт», пообщался с журналистами после поражения от лондонского «Арсенала» (0:3) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сезона-2022/2023.

«Мне нравится быть частью этого коллектива. Я рад развиваться вместе с командой. После жеребьевки мы были очень рады таким соперникам. У нас достаточно сильная группа, которая могла бы иметь место в Лиге чемпионов», - передает слова россиянина пресс-служба клуба.

Напомним, что трудовое соглашение Хайкина с норвежским коллективом истекает в конце нынешнего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Никита Хайкин Будё-Глимт
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