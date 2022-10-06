«Арсенал» ожидаемо разгромил «Будё-Глимт»

«Арсенал» ожидаемо доминировал в домашнем матче еврокубков против «Будё-Глимт» и заслуженно победил со счётом 3:0. В середине первого тайма мяч отскочил от штанги в центр штрафной, и Эдди Нкетиа добавил его в сетку. Тут же ряд подач, и Роб Холдинг головой забил второй гол в ворота Никиты Хайкина. В концовке Габриэль Жезус выдал красивый сольный проход с голевым пасом на Фабиу Виейра.

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