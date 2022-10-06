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Лига Европы

«Арсенал» ожидаемо разгромил «Будё-Глимт»

06 Октября 2022 • 23:53 Комментировать
Арсенал
3:0
Будё-Глимт
окончен

«Арсенал» ожидаемо доминировал в домашнем матче еврокубков против «Будё-Глимт» и заслуженно победил со счётом 3:0. В середине первого тайма мяч отскочил от штанги в центр штрафной, и Эдди Нкетиа добавил его в сетку. Тут же ряд подач, и Роб Холдинг головой забил второй гол в ворота Никиты Хайкина. В концовке Габриэль Жезус выдал красивый сольный проход с голевым пасом на Фабиу Виейра.

Протокол игры  
Арсенал3:0Будё-Глимт
(1:0) Нкетиа Эдди23'  
(2:0) Холдинг Роб27'  
(3:0) Виейра Фабиу85'  
Тёрнер МэттТомиясу ТакэхироХолдинг РобГабриэль дос СантосМаркус Аленсар 58' (Жезус Габриэль ( 58') Тирни Киран 7' (Уайт Бен ( 7') Самби Локонга Альберт-МбойоДжака Гранит  42' 58' (Сака Букайо ( 58') Виейра ФабиуНкетиа Эдди 82' (Нелсон Райс ( 82') Мартинелли Габриэл 58' (Эдегор Мартин ( 58')
Запасные: Хейн Карл-ЯкобРемсдейл АаронСедрик СоарешПарти ТомасCatalin CirjanСалиба ВильямСмит Мэттью
Хайкин НикитаВембангомо Брис  34'Лоде МариусМо БредеСампстед Альфонс  53' 88' (Конрадсен Мортен ( 88') Ветлесен Уго 73' (Грёнбек Альберт ( 73') Берг ПатрикСалтнес УльрикМугиша Джоэл 73' (Сольбаккен Ола ( 73') Эспейор Рунар 88' (Сальвесен Ларс-Йорген ( 88') Пеллегрино Амаль
Запасные: Лунд Юлиан ФайеЗугеля НиноАмундсен ИсакСёрли СондреХаген ЭлиасСери ЯфетХейбротен Мариус
06 октября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

Видео

1:0. Гол Эдварда Нкетиа (видео). Лига Европы. Футбол
1:0. Гол Эдварда Нкетиа (видео). Лига Европы. Футбол
2:0. Гол Роба Холдинга (видео). Лига Европы. Футбол
2:0. Гол Роба Холдинга (видео). Лига Европы. Футбол
3:0. Гол Фабиу Виейры (видео). Лига Европы. Футбол
3:0. Гол Фабиу Виейры (видео). Лига Европы. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига Европы. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига Европы. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Будё-Глимт
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