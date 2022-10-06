«Арсенал» ожидаемо разгромил «Будё-Глимт»

«Арсенал» ожидаемо доминировал в домашнем матче еврокубков против «Будё-Глимт» и заслуженно победил со счётом 3:0. В середине первого тайма мяч отскочил от штанги в центр штрафной, и Эдди Нкетиа добавил его в сетку. Тут же ряд подач, и Роб Холдинг головой забил второй гол в ворота Никиты Хайкина. В концовке Габриэль Жезус выдал красивый сольный проход с голевым пасом на Фабиу Виейра.
Протокол игры
|(1:0) Нкетиа Эдди23'
|(2:0) Холдинг Роб27'
|(3:0) Виейра Фабиу85'
Тёрнер Мэтт•Томиясу Такэхиро•Холдинг Роб•Габриэль дос Сантос•Маркус Аленсар58' (Жезус Габриэль (58') •Тирни Киран7' (Уайт Бен (7') •Самби Локонга Альберт-Мбойо•Джака Гранит 42'58' (Сака Букайо (58') •Виейра Фабиу•Нкетиа Эдди82' (Нелсон Райс (82') •Мартинелли Габриэл58' (Эдегор Мартин (58')
Хайкин Никита•Вембангомо Брис• 34'Лоде Мариус•Мо Бреде•Сампстед Альфонс 53'88' (Конрадсен Мортен (88') •Ветлесен Уго73' (Грёнбек Альберт (73') •Берг Патрик•Салтнес Ульрик•Мугиша Джоэл73' (Сольбаккен Ола (73') •Эспейор Рунар88' (Сальвесен Ларс-Йорген (88') •Пеллегрино Амаль
06 октября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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