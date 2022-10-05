Хайкин: «В «Будё-Глимт» приходишь не за деньгами, а за опытом»

Российский голкипер норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин высказался о философии клуба перед встречей Лиги Европы с лондонским «Арсеналом».

«Удивительно видеть, как развивается клуб: инфраструктура, организация и так далее. Есть планы строительства нового стадиона. Все больше футболистов хотят присоединиться к «Будё». Такого раньше не было. Сюда ты приходишь не за деньгами, а за опытом», – заявил вратарь, чьи слова приводит The Athletic.

Хайкин рассказал, что тренер просит футболистов не забывать о том, что футбол – это игра, и в ней главное – сам процесс, а не достижение результата. Также российский страж ворот отметил, что в клубе строится современный футбол, по канонам которого Никита вовлечен в построение игры.

Напомним, что встреча между «Арсеналом» и «Будё-Глимт» пройдёт в столице Великобритании завтра, 6 октября. Стартовый свисток судьи назначен на 22:00 по московскому времени.

