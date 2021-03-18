Загребское «Динамо» вынесло «Тоттенхэм» из Лиги Европы, у Оршича хет-трик

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18 Марта 2021, 23:28,
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Загребское «Динамо» становится автором пока самого неожиданного результата 1/8 финала Лиги Европы. В равной игре с «Тоттенхэмом» хорваты смогли отыграть лондонские 0:2. И если Доминик Ливакович (а порой и защитники у ленточки) ничего не пропустил в свои ворота, то Уго Льорис несколько раз дрогнул. Мислав Оршич на 62-й минуте с угла штрафной площади запустил мяч в девятку, а на 83-й - замкнул прострел. Уже в овертайме все тот же Оршич сам продвинулся к линии штрафной и вырвал для команды путевку в 1/4 финала.
Протокол игры
|(1:0) Оршич Мислав 62'
|(2:0) Оршич Мислав 83'
|(3:0) Оршич Мислав 106'
Ливакович Доминик • Ристовски Стефан 90' ( Мишич Йосип ( 90') • Лауритсен Расмус • 80'Теофил-Катерин Кевин • Франьич Бартол 81' ( Леовац Марин ( 81') • Якич Кристиян 32' 75' ( Атьемвен Айяйи ( 75') • Адеми Ариян 118' ( Перич Дино ( 118') • Оршич Мислав • Иванушец Лука • Петкович Бруно 90' ( Стоянович Петар ( 90' ) • 93'Майер Ловро 81' ( Гавранович Марио ( 81')
Запасные: Йосипович Ренато • Бертон Робби • Загорац Даниел • Толич Марко • Кабрая Марьян • Кастрати Лирим
Льорис Уго • Орье Серж 107' ( Бергвейн Стевен ( 107') • Санчес Давинсон • Дайер Эрик • Дэвис Бен 91' ( Регилон Серхио ( 91') • Сиссоко Мусса • Уинкс Гарри 68' ( Н'Домбеле Тангай ( 68') • Ламела Эрик 22' 60' ( Бэйл Гарет ( 60') • Алли Деле 68' ( Ло Чельсо Джовани ( 68') • Лукас Моура 86' ( Винисиус Карлос ( 86') • Кейн Гарри
Запасные: Танганга Джафет • Доэрти Мэтт • Скарлетт Дейн • Лавинье Марсель • Алдервейрельд Тоби • Харт Джо
18 марта. Стадион "Максимир" (Загреб).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Динамо Загреб, Мислав Оршич
Фу. какая стыдоба.(( Динамо - респект. А кого-то особенного за такой позор - гнать. поганой метлой. Дожился...
бедный маур...