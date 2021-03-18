Загребское «Динамо» вынесло «Тоттенхэм» из Лиги Европы, у Оршича хет-трик

Загребское «Динамо» становится автором пока самого неожиданного результата 1/8 финала Лиги Европы. В равной игре с «Тоттенхэмом» хорваты смогли отыграть лондонские 0:2. И если Доминик Ливакович (а порой и защитники у ленточки) ничего не пропустил в свои ворота, то Уго Льорис несколько раз дрогнул. Мислав Оршич на 62-й минуте с угла штрафной площади запустил мяч в девятку, а на 83-й - замкнул прострел. Уже в овертайме все тот же Оршич сам продвинулся к линии штрафной и вырвал для команды путевку в 1/4 финала.