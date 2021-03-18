Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Загребское «Динамо» вынесло «Тоттенхэм» из Лиги Европы, у Оршича хет-трик

18 Марта 2021, 23:28,

Загребское «Динамо» становится автором пока самого неожиданного результата 1/8 финала Лиги Европы. В равной игре с «Тоттенхэмом» хорваты смогли отыграть лондонские 0:2. И если Доминик Ливакович (а порой и защитники у ленточки) ничего не пропустил в свои ворота, то Уго Льорис несколько раз дрогнул. Мислав Оршич на 62-й минуте с угла штрафной площади запустил мяч в девятку, а на 83-й - замкнул прострел. Уже в овертайме все тот же Оршич сам продвинулся к линии штрафной и вырвал для команды путевку в 1/4 финала.

Протокол игры  
Динамо Загреб 3:0 Тоттенхэм
(1:0) Оршич Мислав 62'    
(2:0) Оршич Мислав 83'    
(3:0) Оршич Мислав 106'    
Ливакович Доминик Ристовски Стефан   90' (Мишич Йосип (   90') Лауритсен Расмус   80' Теофил-Катерин Кевин Франьич Бартол   81' (Леовац Марин (   81') Якич Кристиян   32'   75' (Атьемвен Айяйи (   75') Адеми Ариян   118' (Перич Дино (   118') Оршич Мислав Иванушец Лука Петкович Бруно   90' (Стоянович Петар (   90'   93') Майер Ловро   81' (Гавранович Марио (   81')
Запасные: Йосипович Ренато Бертон Робби Загорац Даниел Толич Марко Кабрая Марьян Кастрати Лирим
Льорис Уго Орье Серж   107' (Бергвейн Стевен (   107') Санчес Давинсон Дайер Эрик Дэвис Бен   91' (Регилон Серхио (   91') Сиссоко Мусса Уинкс Гарри   68' (Н'Домбеле Тангай (   68') Ламела Эрик   22'   60' (Бэйл Гарет (   60') Алли Деле   68' (Ло Чельсо Джовани (   68') Лукас Моура   86' (Винисиус Карлос (   86') Кейн Гарри
Запасные: Танганга Джафет Доэрти Мэтт Скарлетт Дейн Лавинье Марсель Алдервейрельд Тоби Харт Джо
18 марта. Стадион "Максимир" (Загреб).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Динамо Загреб, Мислав Оршич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
fireland
18 Марта 2021, 23:40
Агент Маур красава, развалил курятник.
1
CELTIC FROST
18 Марта 2021, 23:38

Фу. какая стыдоба.(( Динамо - респект. А кого-то особенного за такой позор - гнать. поганой метлой. Дожился...

0
Leonardis
18 Марта 2021, 23:36

бедный маур...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
Ламела забил чудо-гол и удалился, а его «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» в дерби
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге
Месси стал автором нового рекорда результативности в Ла Лиге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола