​Моуринью зашёл в раздевалку загребского «Динамо» и аплодировал стоя

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19 Марта 2021, 17:25,
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Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подверг критике своих футболистов, которые после домашней победы со счётом 2:0 над загребским «Динамо» умудрились проиграть в гостях 0:3 по итогам ста двадцати минут игры и вылететь из Лиги Европы. Моуринью после игры заявил, что на поле только одна команда отдавала все силы ради результата.
Жозе Моуринью даже заходил в раздевалку загребского «Динамо». The Sun опубликовал видео, на котором видно, как португалец зашёл в команде соперника и поаплодировал игрокам стоя.
Отметим, что в чемпионате Англии на текущий момент «Тоттенхэм» занимает только восьмое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Динамо Загреб
Маур давно уже закончился как топ-тренер постепенно его уровень снижается в арифметической прогрессии...
ай да Маур )) таки хочет разолить босов тотена и урвать неустойку , ведь это проще чем взять титул ))) ай молодца !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 знаю все его ходы )))