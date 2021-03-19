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​Моуринью зашёл в раздевалку загребского «Динамо» и аплодировал стоя

19 Марта 2021, 17:25,

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подверг критике своих футболистов, которые после домашней победы со счётом 2:0 над загребским «Динамо» умудрились проиграть в гостях 0:3 по итогам ста двадцати минут игры и вылететь из Лиги Европы. Моуринью после игры заявил, что на поле только одна команда отдавала все силы ради результата.

Жозе Моуринью даже заходил в раздевалку загребского «Динамо». The Sun опубликовал видео, на котором видно, как португалец зашёл в команде соперника и поаплодировал игрокам стоя.

Отметим, что в чемпионате Англии на текущий момент «Тоттенхэм» занимает только восьмое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Динамо Загреб
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
19 Марта 2021, 18:14

Маур давно уже закончился как топ-тренер постепенно его уровень снижается в арифметической прогрессии...

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ARTUR
19 Марта 2021, 17:55

ай да Маур )) таки хочет разолить босов тотена и урвать неустойку , ведь это проще чем взять титул ))) ай молодца !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 знаю все его ходы )))

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