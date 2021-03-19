​Моуринью зашёл в раздевалку загребского «Динамо» и аплодировал стоя

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подверг критике своих футболистов, которые после домашней победы со счётом 2:0 над загребским «Динамо» умудрились проиграть в гостях 0:3 по итогам ста двадцати минут игры и вылететь из Лиги Европы. Моуринью после игры заявил, что на поле только одна команда отдавала все силы ради результата.

Жозе Моуринью даже заходил в раздевалку загребского «Динамо». The Sun опубликовал видео, на котором видно, как португалец зашёл в команде соперника и поаплодировал игрокам стоя.

Отметим, что в чемпионате Англии на текущий момент «Тоттенхэм» занимает только восьмое место в турнирной таблице.