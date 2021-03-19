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Крауч: «Кейн должен играть в Лиге чемпионов, он находится на одном уровне с Месси»

19 Марта 2021, 12:55,

Экс-нападающий сборной Англии Питер Крауч поделился мнением о нападающем лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейне после вылета «шпор» из Лиги Европы.

«Я считаю, что Кейн не должен играть в Лиге Европы. Гарри находится на одном уровне с Мбаппе, Холанном и Месси. Он является футболистом уровня Лиги чемпионов, но сейчас играет против «Динамо» Загреб. Кейн заслуживает того, чтобы выступать на более высоком уровне», - передает слова Крауча Talksport.

Кейн является игроком «Тоттенхэма» с 2011-го года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги 27-летний нападающий провел 26 поединков, забил 16 голов (три - с пенальти) и отдал 13 результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Гарри Кейн, Питер Крауч
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