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Реакция Моуринью на вылет «Тоттенхэма» из Лиги Европы

19 Марта 2021, 08:19,

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо поделился эмоциями после вылета команды из Лиги Европы по итогам противостояния с загребским «Динамо».

«Соперник превосходил нас, если не учитывать последние десять минут, когда мы были вынуждены оказывать давление. По игре «Тоттенхэма» не было видно, что этот матч имеет важное значение для футболистов. Нужен совершенно другой подход. Я очень разочарован результатом», - цитирует португальского тренера пресс-служба УЕФА.

«Тоттенхэм» одержал победу в первом матче (2:0), однако в ответном поединке потерпел поражение со счетом 0:3.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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Комментарии (1)
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Spirit
19 Марта 2021, 09:32

Расслабились петушары, думали что игра сделана!

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