​Матчи «Тоттенхэма» и загребского «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы поменяли местами

Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила о том, что матчи команды против загребского «Динамо» в рамках 1/8 финала Лиги Европы были поменяны местами. Сначала «шпоры» сыграют дома, а затем – на выезде.

Вероятно, это связано с тем, что согласно жребию «Тоттенхэм» и «Арсенал» – два клуба из северного Лондона – должны были проводить ответные матчи на своём поле. Это могло нарушать принципы безопасности.

В итоге «Тоттенхэм» примет загребское «Динамо» 11 марта (23:00 мск), а 18 марта сыграет на выезде (20:55 мск).

Отметим, что загребское «Динамо» на прошлом этапе плей-офф выбило «Краснодар».