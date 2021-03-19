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«Это позор»: Льорис отреагировал на вылет «Тоттенхэма» из Лиги Европы

19 Марта 2021, 09:37,

Голкипер лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис пообщался с представителями СМИ после вылета команды из Лиги Европы. На стадии 1/8 финала английский клуб оказался слабее загребского «Динамо».

«Команда очень расстроена. Это позор. Надеюсь, что каждый из игроков ощущает ответственность на себе. Мы думали, что непременно забьем гол, однако «Динамо» верило в успех сильнее. «Тоттенхэм» абсолютно не контролировал игру. Мы плохо выступили», - приводит слова французского вратаря пресс-служба УЕФА.

«Тоттенхэм» на своем поле одержал победу со счетом 2:0, но на выезде потерпел поражение - 0:3. Таким образом, в 1/4 финала вышло «Динамо».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Уго Льорис
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