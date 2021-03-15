Главного тренера загребского «Динамо» приговорили к 5 годам тюремного заключения

Загребское «Динамо» сменило главного тренера за три дня до ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Тоттенхэма». Пост наставника и спортивного директора покинул Зоран Мамич. Обе должности занял Дамир Кржнар, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Дело в том, что Зоран Мамич был приговорен к 4 годам и 8 месяцам тюремного заключения за финансовые махинации в клубе. Апелляционный суд уменьшил срок тренера на три месяца, но оставил приговор в силе. Также в тюрьме окажутся и другие топ-руководители клуба.

Напомним, что загребское «Динамо» - ведущий лидер хорватского футбола и чемпион страны. В текущем сезоне еврокубков команда обыгрывала ЦСКА и «Краснодар».