Моуринью оценил новую травму Кейна

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью намекнул на новую травму у лидера команды Гарри Кейна. Англичанин не попал в заявку на сегодняшний матч «Тоттенхэма» в Лиге Европы.

Форвард не был включен в список 23 человек, которые вошли в заявку «Тоттенхэма» на сегодняшнюю игру против «Вольфсбергера». Вместо него атакующую линию «шпор» Жозе доверил возглавить Хынмин Сону и Гарету Бэйлу. Оба футболиста уже забили по мячу, а последний еще и отдал на корейца голевую передачу.

Перед матчем португальский специалист заявил, что отсутствие Кейна связано с его физическим состоянием. Также он выразил сомнение в том, что капитан «шпор» сможет сыграть в «Вест Хэмом» в эти выходные.