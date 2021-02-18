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Моуринью оценил новую травму Кейна

18 Февраля 2021, 22:30,

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью намекнул на новую травму у лидера команды Гарри Кейна. Англичанин не попал в заявку на сегодняшний матч «Тоттенхэма» в Лиге Европы.

Форвард не был включен в список 23 человек, которые вошли в заявку «Тоттенхэма» на сегодняшнюю игру против «Вольфсбергера». Вместо него атакующую линию «шпор» Жозе доверил возглавить Хынмин Сону и Гарету Бэйлу. Оба футболиста уже забили по мячу, а последний еще и отдал на корейца голевую передачу. 

Перед матчем португальский специалист заявил, что отсутствие Кейна связано с его физическим состоянием. Также он выразил сомнение в том,  что капитан «шпор» сможет сыграть в «Вест Хэмом» в эти выходные.
Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Гарри Кейн
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