Сон: «Мне нравится играть с Бэйлом, это большая честь»

Форвард лондонского «Тоттенхэма» Сон Хынмин дал комментарий после гостевой встречи с австрийским «Вольфсбергером» в 1/16 финала Лиги Европы. «Шпоры» уверенно победили со счетом 4:1.

«Уже с первой минуты мы показали, что приехали за победой. У нас был великолепный настрой на этот матч. Было круто забить три гола в первом тайме.

Бэйл? Мы очень близки с ним. Я рад, что ему предоставили игровое время. Он забил гол и отдал ассист. Мне нравится играть с ним, это большая честь», - приводит слова Сона пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча между «Тоттенхэмом» и «Вольфсбергером» пройдет в среду, 24-го февраля.