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Матч между «Вольфсбергером» и «Тоттенхэмом» перенесён в Венгрию

12 Февраля 2021, 21:48,

Первая игра 1/16 финала Лиги Европы между «Вольфсбергером» и «Тоттенхэм» пройдёт в Венгрии.

Как сообщает пресс-служба «шпор», встреча была перенесена из Австрии на «Пушкаш Арену» в Будапшет из-за антикоронавирусных правил.

Матч между «Вольфсбергером» и «Тоттенхэмом» состоится в четверг, 18 февраля, стартовый свисток о его начале запланирован на 20:55 по московскому времени.

Напомним, что австрийский клуб выступал в одной группе с ЦСКА, где занял второе место, а «армейцы» в свою очередь расположились на последнем месте и не сыграют в еврокубках весной.

«Тоттенхэм» в свою очередь вышел в плей-офф с первого места.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Вольфсбергер
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