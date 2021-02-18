Бэйл забил гол и отдал результативный пас за «Тоттенхэм» впервые с 2013 года

«Тоттенхэм» в данный момент проводит матч Лиги Европы против австрийского «Вольфсбергера». После первых 45 минут счет 3:0 в пользу команды Жозе Моуринью.

Валлийская звезда клуба Гарет Бэйл вышел на поле в стартовом составе и очень удачно вписался в игру лондонской команды. За первую половину встречи он успел записать на свой счет гол и голевую передачу. Ассист Бэйл отдал на корейского нападающего «Тоттенхэма» Хынмин Сона.

В последний раз гол и голевую передачу Бэйл оформлял за лондонский клуб в апреле 2013 года, когда играл против «Манчестер Сити». Еще один гол английской команды на счету Лукаса Моуры.

Недавно агент Гарета Джонатан Барнетт заявил, что его игрок любит мадридский «Реал» и в скором времени может вернуться в Испанию. Чуть ранее он же заявил, что его клиент близок к завершению карьеры.