Бэйл: «Лига Европы - важный турнир для «Тоттенхэма», хотим выиграть этот трофей»

Атакующий полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Гарет Бэйл пообщался с представителями СМИ после поединка против австрийского «Вольфсбергера» (4:1) в 1/16 финала Лиги Европы. В этом матче валлиец отметился голом и результативной передачей.

«Мы знали, что будет непросто с «Вольфсбергером». У нас было много моментов, нужно было забивать больше голов. Но команда довольна и таким результатом. Теперь настраиваемся на ответную игру.

«Лига Европы - важный турнир для «Тоттенхэма». Хотим выиграть этот трофей», - приводит слова Бэйла пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча состоится в среду, 24-го февраля.