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Моуринью: «Четвёртый гол поставил точку в противостоянии с «Вольфсбергером»

19 Февраля 2021, 11:15,

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итоги первого поединка против австрийского «Вольфсбергера» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. «Шпоры» уверенно победили на выезде со счетом 4:1.

«Мои подопечный контролировали ход встречи, создали много моментов. Последний мяч поставил точку в нашем противостоянии. Гостевая победа со счетом 4:1 - отличный результат. Не назову ее невероятной, это просто хорошая победа, которая прибавила нам положительных эмоций», - цитирует португальского тренера BBC.

Ответный матч «Тоттенхэм» - «Вольфсбергер» состоится в среду, 24-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Вольфсбергер
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