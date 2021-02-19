Моуринью: «Четвёртый гол поставил точку в противостоянии с «Вольфсбергером»

|
19 Февраля 2021, 11:15,
|
|
Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итоги первого поединка против австрийского «Вольфсбергера» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. «Шпоры» уверенно победили на выезде со счетом 4:1.
«Мои подопечный контролировали ход встречи, создали много моментов. Последний мяч поставил точку в нашем противостоянии. Гостевая победа со счетом 4:1 - отличный результат. Не назову ее невероятной, это просто хорошая победа, которая прибавила нам положительных эмоций», - цитирует португальского тренера BBC.
Ответный матч «Тоттенхэм» - «Вольфсбергер» состоится в среду, 24-го февраля.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Вольфсбергер