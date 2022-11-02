Капитан «Рейнджерс»: «Мы не оправдали ожиданий болельщиков»

В заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов шотландский «Глазго Рейнджерс» потерпел шестое поражение кряду в самом престижном клубном турнире Европы, пропустив три мяча от нидерландского «Аякса». Капитан «Рейнджерс», Джеймс Тавернье, прокомментировал итоги матча:

- Конечно, все это трудно принятью Уж последний матч хотелось закончить лучше, на глазах родной публики. Нам надо прибавлять, проигрывать очень неприятно, наши болельщики считают нас победителями, но тут мы их ожиданий не оправдали, - цитирует слова Тавернье BBC Sport.