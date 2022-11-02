Ван Бронкхорст: «Лига чемпионов показывает разницу»

В заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов шотландский «Глазго Рейнджерс» потерпел шестое поражение кряду в самом престижном клубном турнире Европы, пропустив три мяча от нидерландского «Аякса». Наставник «Рейнджерс», нидерландский специалист Джованни ван Бронкхорст, прокомментировал итоги матча:

- Лига чемпионов началась хорошо, мы прошли квалификацию, но группа показала всю разницу. Тут очень трудно добиваться результатов. В этом матче «Аякс» выглядел свежее, у них не было игры в минувший уик-энд, а у нас были лишь два дня на подготовку. Это и физическая проблема, и психическая также. Конечно, если мы хотим быть тут в следующем году, надо работать лучше. В этом году все было сложно, это факт, - цитирует слова специалиста BBC Sport.