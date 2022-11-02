«Аякс» нанёс «Рейнджерс» шестое поражение в Лиге чемпионов

«Рейнджерс» имел призрачный шанс на Лигу Европы, для этого нужно было адекватно ответить на разгром от «Аякса» в первом туре (0:4). Ничего такого сегодня не было. Более того, нидерландцы уверенно победили. Уже в самом дебюте Стевен Бергёйс метко пробил в дальний нижний угол. А в районе 30-й минуты всё стало окончательно понятно, Мохаммед Кудус с центра штрафной удвоил счет. Он же снова отличился после перерыва, но там был офсайд.
В концовке шотландцы все же забили с пенальти, но тут же получили контратаку с завершением от Франсишку Консейсау - 3:1.
«Аякс» набрал шесть очков и сыграет в Лиге Европы, у соперника шесть «баранок».
Протокол игры
Пасвер Ремко•Коласио Хорхе III•Тимбер Юррьен•Угелумба Кэлвин•Вейндал Оуэн•Бергёйс Стивен•Альварес Эдсон•Тейлор Кеннет•Бергвейн Стевен•Кудус Мохаммед•Тадич Душан
01 ноября. Стадион "Айброкс".
Бан пользователя