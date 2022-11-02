«Рейнджерс» установил антирекорд по разнице голов в группе Лиге чемпионов

По итогам группового этапа Лиги чемпионов шотландский «Рейнджерс» за все шесть проведённых матчей сумел дважды поразить ворота соперника, однако 22 раза позволил оппонентам забить голы в свои ворота.

Таким образом, итоговый показатель разницы забитых и пропущенных мячей в минус 20 оценивается как худший результат в истории соревнования для клуба, проигравшего все поединки групповой стадии Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В заключительном матче данного этапа «Рейнджерс» на своём поле уступил амстердамскому «Аяксу» (1:3) и по итогам занял последнее место, не набрав ни одного очка.