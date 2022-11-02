«Аякс» в рекордный восьмой раз финишировал третьим в группе Лиги чемпионов

Амстердамский «Аякс» установил, вероятно, не самый приятный для себя рекорд.

Гранд нидерландского футбола одолел шотландский «Рейнджерс» в матче последнего тура (3:1), сохранив за собой третье место в квартете. По данным Opta, «Аякс» финиширует третьим в групповом этапе Лиги чемпионов (с сезона 2003/04, когда был введён нынешний формат) в восьмой раз – рекорд турнира.

Амстердамцы набрали шесть очков, дважды обыграв «Рейнджерс» и уступив во всех остальных поединках. Команда Альфреда Шрёдера сыграет в Лиге Европы. Верхняя строчка осталась за «Наполи», «Ливерпуль» финишировал вторым, а «Рейнджерс», не набрав ни одного балла, стал последним.